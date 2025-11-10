Die dunkle Seite des Musikbusiness

Solo Hand
Nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody
Übersetzung: Carolin Bürger
Bearbeitung: Hans Bräunlich
Regie: Bärbel Jarchow-Frey
Mit: Sylvester Groth, Tonio Arango, Gerd Wameling, Astrid Meyerfeldt, Martin Engler, Udo Schenk, Leslie Malton, Felix von Manteuffel, Uwe Preuss, Nadja Schulz-Berlinghoff, Mark-Oliver Bögel, Thomas Neumann, Christian Gaul
Komposition: Peter Kaizar
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Sabine Winkler
Produktion: DLR Berlin 2003
Länge: 51'33
Bill Moody wurde 1941 in Webb City, Missouri, geboren und wuchs in Santa Monica, Kalifornien, auf. Er studierte am Berklee College of Music in Boston. Karriere als Jazzmusiker, Schlagzeuger. Lebt als Autor, Jazzredakteur und Kompositionslehrer bei San Francisco. "Solo Hand", als Hörspiel von DLR Berlin 2003 produziert, war das erste Buch seiner Evan Horne-Reihe, es folgten "Moulin Rouge, Las Vegas" und "Bird Lives!". 2015 erschien sein Kriminalroman "Der Spion, der Jazz spielte". Am 14. Januar 2018 starb Bill Moody.