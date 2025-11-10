Die dunkle Seite des Musikbusiness

Für Evan Horne ist die Karriere als Jazzmusiker beendet: Seit einem Autounfall ist die Solo-Hand tot. Jetzt soll er Geldbote in einem Bestechungsskandal spielen. Der King of Soul, Lonnie Cole, ist zusammen mit Charlie Crisp in einem Bett fotografiert worden. Evan soll die Negative auftreiben und die geforderte Geldsumme überreichen. Warum gerade er? Die Erpresserbriefe wurden angeblich auf seiner Schreibmaschine geschrieben. Damit wird Horne für die Polizei interessant. Ein Blick hinter die Kulissen des Musikgeschäfts der 70er-Jahre: Es geht um Ruhm, Geld und jede Menge Tantiemen.