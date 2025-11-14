Hörstück mit KI-Trainingsdaten

Ursendung
Von Machine Listening (Sean Dockray, James Parker und Joel Stern)
Cashmere Radio/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 35'57
„Machine Listening“ ist eine Plattform für kollaborative Forschung und künstlerische Experimente. Gegründet wurde sie 2020 von Sean Dockray, James Parker und Joel Stern. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit künstlichen Sprachmodellen, insbesondere in ihren politischen und ästhetischen Dimensionen. Das Kollektiv arbeitet in und mit verschiedenen Medien und Methoden.
Joel Stern, geboren 1979 in London, ist Künstler, Kurator und Forscher. Er lebt in Naarm (Melbourne). Seine Arbeit konzentriert sich auf Praktiken des Klangs und des Zuhörens und darauf, wie diese unsere Welt formen.
James Parker, geboren 1983 in London, lebt in Naarm (Melbourne), wo er in den Bereichen Rechtswissenschaft, Kunstkritik, Kuration und Produktion arbeitet.
Sean Dockray, geboren 1977 in Boston, ist Künstler und Autor. In seiner Arbeit befasst er sich mit künstlichen Intelligenzen und dem algorithmischen Web, insbesondere mit den Politiken dieser Technologien.