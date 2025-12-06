Hörspiel des Monats November 2025

Auch wenn es dunkel ist. Berichte vom 7. Oktober

54:33 Minuten
Trauerkerzen, teilweise mit Israel-Flagge, nach dem 7. Oktober 2023.
"Auch wenn es dunkel ist - Berichte vom 7. Oktober" ist ein Dokumentarhörspiel, das nach Interviews mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer entstanden ist. © Gints Ivuskans / EyeEm
Von Sharon On und Dirk Laucke |
Das Thema ist aktueller als viele es wahrhaben wollen. Antisemitismus ist wieder en vogue, es sind in der medialen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit mittlerweile wieder Dinge sagbar, von denen wir gedacht hatten, dass wir sie ein für alle Mal überwunden haben.
Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste benannte "Auch wenn es dunkel ist. Berichte vom 7. Oktober" zum Hörspiel des Monats November 2025.

Die Begründung der Jury:

Das war ein Irrtum, und das schlimmste ist, dass sich alle, die judenfeindliche Gedanken in sich und nun eben auch wieder ohne Scheu nach außen tragen, an dieser Stelle die Hände zu reichen scheinen – Neonazis, verwirrte „Linke“, muslimische Islamisten und „ganz normale“ Leute. 
"Auch wenn es dunkel ist" erzählt die Geschichte vom 7. Oktober 2023, als islamistische Hamas-Terroristen Israel überfielen und dort ein Massaker anrichteten, "bei dem mehr als 1200 Menschen bestialisch ermordet, vergewaltigt und verschleppt wurden. Die Bilder und Berichte gingen um die Welt, und wir alle wissen, was an diesem Tag dort passiert ist."
Wenn uns dieses Hörspiel nun diese Geschichten aber hautnah erzählt, wenn Angehörige von Opfern dieser abscheulichen Taten zu Wort kommen, wenn wir Sprachnachrichten verzweifelter Menschen aus ihren Schutzräumen in den Kibbuzim hören, dann verfehlt das seine Wirkung nicht.
Wir müssen uns mit diesen Zeitzeugen-Berichten beschäftigen, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir dürfen dazu nicht schweigen, und wir müssen denen, die diese widerlichen Aktionen feiern, die bei linken, rechten oder islamistischen Demonstrationen mit roten Dreiecken den Terror der Hamas gut heißen, entschlossen entgegen treten. 
Genau das tut „Auch wenn es dunkel ist“. Die Zeitzeugen-Berichte, die wir hier ungefiltert hören, sprechen für sich. Danke dafür!
Die Jury und der gastgebende Sender 2025
Laila Stieler, Drehbuchautorin, Hörspielautorin, Dramaturgin und Filmproduzentin
Sebastian Krumbiegel, Musiker und Autor
Gastgebender Sender: MDR

Auch wenn es dunkel ist. Berichte vom 7. Oktober
von Sharon On und Dirk Laucke
Regie: Sharon On und Dirk Laucke
Regieassistenz: Dirk Leyers
Mit Berichten von: Sivan, Hamid Abu Arar, Asaf, Ofek und Raz Liwny, Nivi Ochana,
Adi Miara, Amit Soussana, Eli Sharabi, Yowel Sharvit, eines Sprechers von ZAKA,
Sethuli Nissanka, Ricarda Louk, Natalia Casarotti-Kalfa
Sprecher*innen: Sarah Maria Sander, Ariel Nil Levy, Raschid Daniel Sidgi, Tomer Lev Tov. Kolja Podkowik, Sebastian Urzendowsky, Richard Barenberg, Jaron Löwenberg, Natascha Manthe, Natalie Piu Mukherjee, Lilou Smart, Elisabeth Degen, Þiir Eloðlu, Philipp Jacob, Levi Wessel
Ton: Peter Avar und Katrin Witt
Dramaturgie & Redaktion: Juliane Schmidt
Bei Recherche und Übersetzung halfen: Jaron Löwenberg, Tomer Lev-Tov, Shani
Arnheim, Hila Bitterman
Produktion: RBB 2025
Länge: 62'00

