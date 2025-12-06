Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste benannte "Auch wenn es dunkel ist. Berichte vom 7. Oktober" zum Hörspiel des Monats November 2025.

Die Begründung der Jury:

Das war ein Irrtum, und das schlimmste ist, dass sich alle, die judenfeindliche Gedanken in sich und nun eben auch wieder ohne Scheu nach außen tragen, an dieser Stelle die Hände zu reichen scheinen – Neonazis, verwirrte „Linke“, muslimische Islamisten und „ganz normale“ Leute.

"Auch wenn es dunkel ist" erzählt die Geschichte vom 7. Oktober 2023, als islamistische Hamas-Terroristen Israel überfielen und dort ein Massaker anrichteten, "bei dem mehr als 1200 Menschen bestialisch ermordet, vergewaltigt und verschleppt wurden. Die Bilder und Berichte gingen um die Welt, und wir alle wissen, was an diesem Tag dort passiert ist."

Wenn uns dieses Hörspiel nun diese Geschichten aber hautnah erzählt, wenn Angehörige von Opfern dieser abscheulichen Taten zu Wort kommen, wenn wir Sprachnachrichten verzweifelter Menschen aus ihren Schutzräumen in den Kibbuzim hören, dann verfehlt das seine Wirkung nicht.

Wir müssen uns mit diesen Zeitzeugen-Berichten beschäftigen, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir dürfen dazu nicht schweigen, und wir müssen denen, die diese widerlichen Aktionen feiern, die bei linken, rechten oder islamistischen Demonstrationen mit roten Dreiecken den Terror der Hamas gut heißen, entschlossen entgegen treten.

Genau das tut „Auch wenn es dunkel ist“. Die Zeitzeugen-Berichte, die wir hier ungefiltert hören, sprechen für sich. Danke dafür!

Die Jury und der gastgebende Sender 2025

Laila Stieler, Drehbuchautorin, Hörspielautorin, Dramaturgin und Filmproduzentin

Sebastian Krumbiegel, Musiker und Autor

Gastgebender Sender: MDR