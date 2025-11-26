Kochkultur in Krisenzeiten

Bei Radio Deutschland, dem Programm einer deutschen Enklave irgendwo in einem fernen Krisengebiet, bereitet man eine Koch-Show vor. Dabei geht einiges schief: Der Land Rover mit den Zutaten wird an einer Straßensperre aufgehalten, und bis auf die Maskenbildnerin sind keine externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Dienst erschienen. Während auf den Straßen ein ethnischer Konflikt brodelt, scheint das Vorgespräch auf dem Weg ins Studio kein Ende zu nehmen. Als die Maskenbildnerin den aus Ostwestfalen eingeflogenen Koch und Spezialisten für „Krisenküche“ in ihre Gewalt bringt, gerät die Situation außer Kontrolle. Das Live-Interview über die Kulturtechnik des Kochens in Krisensituationen bekommt eine unverhofft performative Ebene. Der Experte kocht eine Kürbissuppe, Gemüsemesser und Machete sind nicht mehr zu unterscheiden.