Hörspiel von Ursula Krechel

In den stillen Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen entfaltet sich eine andere Welt – jene der Wachenden, die den konventionellen Schlafrhythmus durchbrechen.

Die Erzählerin führt uns durch die Landschaft des "antizyklischen" Lebens, in der die Sinne geschärft sind und die Dunkelheit eine eigene Ästhetik offenbart. Was als persönliches Nachtprotokoll beginnt, weitet sich zu einer vielschichtigen Meditation über das Wachsein, die Einsamkeit und gesellschaftliche Normen aus.

"Festbeleuchtung der Nacht" ist mehr als eine Hommage an die Schlaflosigkeit – es ist eine bewusste Feier jener intensiven Momente, in denen wir eine andere Form der Wachheit entdecken, während die Welt schläft.

Festbeleuchtung der Nacht

Von Ursula Krechel

Regie: Andrea Getto

Mit: Corinna Kirchhoff, Samuel Finzi, Alexander Khuon, Christin Marquitan, Margit Bendokat, Wolfram Koch

Komposition: Sabine Worthmann

Ton: Thomas Monnerjahn, Hermann Leppich

Deutschlandradio Kultur 2007

Länge: 65‘02 Im Anschluss:

Lyriklesung Ursula Krechel

Deutschlandradio Kultur 2007

Länge: 16‘03