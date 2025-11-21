KONTINUUM: radio aporee

Die Erde hörbar machen: das ist das Anliegen des Künstlers Udo Noll. Gemeinsam mit Klangökologinnen, Field Recordists und Sound Artists zeichnet er eine Weltkarte der Klänge. Jede Aufnahme auf seiner Plattform „radio aporee ::: maps“ ist geographisch verortet. Gemeinsam mit benachbarten oder inhaltlich verwandten Klängen zeigt sie eine Welt im Wandel. So fördert das Projekt die Wahrnehmbarkeit von Naturveränderungen und ökologischen Krisen.