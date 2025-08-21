Phantomarbeit

Er ist Phantom-Arbeiter und verwendet alle Energie darauf, zumindest seine scheinbare Beschäftigung aufrechtzuerhalten. Dazu sitzt er seinen Acht-Stunden-Tag im Café ab und entdeckt dabei, dass ganz schön viele seiner Spezies angehören. Sie, Schriftstellerin im Kreativitätsstau, arbeitet an einem Phantom: ihrem neuen Romanprojekt. Während sie von einer Stimme träumt, die ihr die zündenden Worte einflüstert, verkümmert der Roman im Dunkel des Bildschirmschoners. Ein Liebespaar – zwei Menschen, die sich misstrauisch gegenübertreten, im freien Fall aus ihren Lebensbahnen stürzen, sich voneinander entfernen und am Ende näher sind als je zuvor.