Hörspiel: Radikale Liebe

Das Stück beginnt mit einem Prozess: Der „gute Gott“ steht vor Gericht, angeklagt, eine junge Frau durch einen Bombenanschlag getötet zu haben. In Rückblenden entfaltet sich die Begegnung zwischen Jennifer und Jan. Es ist eine flüchtige, fast zufällige Bekanntschaft, die sich in wenigen Tagen zu einer existenziellen Grenzerfahrung verdichtet. Ihre Liebe entzieht sich jeder Konvention, jeder Berechenbarkeit. Doch wo Liebe in dieser Radikalität auftritt, so behauptet der „gute Gott“, gerät die Welt aus den Fugen.