Kurzstrecke 168
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Ingrid Wenzel
Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 54'50
Hörstücke aus der freien Szene
Der berühmte letzte Satz von Beethovens Neunter Sinfonie - in einer Partitur-Skizze
Partitur-Skizzen zum berühmten letzten Satz von Beethovens Neunter Sinfonie © IMAGO / GRANGER Historical Picture Archive
Kurzstrecke 168
54:18 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörstück über Klang und kulturelle Erinnerung. Im Zentrum steht die Bedeutung von Beethovens neunter Sinfonie in Deutschland und Japan.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
The R Files
Von Lis Schröder
Von Lis Schröder
M. ist tot
Von Nastassja von der Weiden und Heather Karing
Von Nastassja von der Weiden und Heather Karing
Mi-Mi-Mi Neunte
Von Manami Nagahari
Von Manami Nagahari
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Schickt uns eure Hörstücke!
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