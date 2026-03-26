Radiokunst: Neue Autorenproduktionen

Kurzstrecke 165

54:42 Minuten
Theaterszene: Karoline Neuber verbrennt den Hanswurst
Die Verbannung des Hanswurst aus dem Theater: Caroline Neuber verbrennt den Hanswurst © picture alliance / Quagga Illustrations
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einer Figur, die vor fast 300 Jahren von den deutschen Theaterbühnen verbannt wurde.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.

In der Kurzstrecke präsentieren wir heute:
Atemübung
Von Judith Geffert
Die Sintflut 2.0
Von Anjo Haase und Rieke Hettinger
Hanswurst
Von Marta Piras
Bialetti, my love
Von Manuel Mühl
Lasst von Euch hören!
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Schickt uns eure Hörstücke!
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Ursendung

Kurzstrecke 165
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp 
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025 
Länge: ca. 54’40 

Wiederholung am 17. April, 0.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

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