Ursendung
Kurzstrecke 165
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54’40
Wiederholung am 17. April, 0.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Radiokunst: Neue Autorenproduktionen
Die Verbannung des Hanswurst aus dem Theater: Caroline Neuber verbrennt den Hanswurst © picture alliance / Quagga Illustrations
Kurzstrecke 165
54:42 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einer Figur, die vor fast 300 Jahren von den deutschen Theaterbühnen verbannt wurde.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der Kurzstrecke präsentieren wir heute:
In der Kurzstrecke präsentieren wir heute:
Atemübung
Von Judith Geffert
Von Judith Geffert
Die Sintflut 2.0
Von Anjo Haase und Rieke Hettinger
Von Anjo Haase und Rieke Hettinger
Hanswurst
Von Marta Piras
Von Marta Piras
Bialetti, my love
Von Manuel Mühl
Von Manuel Mühl
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