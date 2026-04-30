Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 166

51:21 Minuten
Auf einem Schreibtisch stapeln sich Aktenordner
Wenn sich Akten stapeln, entsteht manchmal das Bedürfnis einfach rauszuschwimmen © IMAGO / Westend61
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörstück über die psychischen Belastungen durch Bürokratie. Sechs Stimmen, drei von ihnen anonymisiert, berichten von prägenden Erfahrungen.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
Aus dem PodcastFreispiel

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PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Immer wieder schwimme ich ein bisschen raus
Von Mariam Ibrahim
Produktion und Klavierbegleitung: Abdullah Ibrahim
Autonom
Von Adrian Breda
Pitch Shifting
Von Grgur Savic und Sanja Star
Lasst von Euch hören!
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Ursendung
Kurzstrecke 166
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Julia Tieke
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54'40
Wiederholung: 13.02.2026, 00.05 Uhr, im Deutschlandfunk Kultur

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