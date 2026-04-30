Ursendung
Kurzstrecke 166
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Julia Tieke
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54'40
Wiederholung: 13.02.2026, 00.05 Uhr, im Deutschlandfunk Kultur
Hörstücke aus der freien Szene
Wenn sich Akten stapeln, entsteht manchmal das Bedürfnis einfach rauszuschwimmen © IMAGO / Westend61
Kurzstrecke 166
51:21 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörstück über die psychischen Belastungen durch Bürokratie. Sechs Stimmen, drei von ihnen anonymisiert, berichten von prägenden Erfahrungen.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Immer wieder schwimme ich ein bisschen raus
Von Mariam Ibrahim
Produktion und Klavierbegleitung: Abdullah Ibrahim
Von Mariam Ibrahim
Produktion und Klavierbegleitung: Abdullah Ibrahim
Autonom
Von Adrian Breda
Von Adrian Breda
Pitch Shifting
Von Grgur Savic und Sanja Star
Von Grgur Savic und Sanja Star
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