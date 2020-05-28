Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 167

54:44 Minuten
Reizüberflutung: Illustration eines Mädchens, das ungefiltert Umweltreize aufnimmt
Overload: Personen mit ADHS wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Gehirn Reize nicht filtert. © IMAGO / YAY Images
Moderation: Julia Tieke und Ingo Kottkamp |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück über ADHS – aus der Innensicht.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der Kurzstrecke präsentieren wir heute: 
Sommer mit dem Radio
Von Karolina Szulejewska
Depression – Was ist das eigentlich?
Von Phillip Born
A Literary Canon
Von Marc Matter
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
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Kurzstrecke 167
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Julia Tieke und Ingo Kottkamp
Autor:innen/Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'40

Wiederholung am 19. Juni, 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

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