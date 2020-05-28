Kurzstrecke 167
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Julia Tieke und Ingo Kottkamp
Autor:innen/Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'40
Wiederholung am 19. Juni, 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Hörstücke aus der freien Szene
Overload: Personen mit ADHS wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Gehirn Reize nicht filtert. © IMAGO / YAY Images
Kurzstrecke 167
54:44 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück über ADHS – aus der Innensicht.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der Kurzstrecke präsentieren wir heute:
Sommer mit dem Radio
Von Karolina Szulejewska
Von Karolina Szulejewska
Depression – Was ist das eigentlich?
Von Phillip Born
Von Phillip Born
A Literary Canon
Von Marc Matter
Von Marc Matter
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Kurzstrecke 167