Hörspiel: Entgrenzte Arbeit – grenzenloser Urlaub

Die weite weite Sofalandschaft

57:15 Minuten
Arno Zilla liegt seit zwei Wochen in der Badewanne, um dem Homeoffice hinter der Tür zu entgehen.
Arno Zilla liegt seit zwei Wochen in der Badewanne, um dem Homeoffice hinter der Tür zu entgehen © Theresa Richter
Von Malte Abraham |
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• Groteske • Bei „Tropick Reisen“ hat man die moderne Arbeitswelt verschlafen. Der Chef entlässt sich deshalb selbst. Für seine Angestellten war die Firma Familie – nun droht ihnen das Schicksal, in der Konkursmasse unterzugehen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Was ist nur aus dem guten alten Berufsalltag geworden? Eine Geschichte über entgrenzte Arbeit und grenzenlosen Urlaub. Über Naherholung und Fernweh. Dem Reisebüro TROPICK droht die Insolvenz, als dessen Chef Thomas Tropick sich selbst kündigt. Während seine Angestellten darum kämpfen, nicht in der Konkursmasse mit unterzugehen, versucht Arno Zilla, sich zu Hause in seiner Badewanne über Wasser zu halten. Seit zwei Wochen liegt er darin, weil hinter der Badezimmertür das Homeoffice lauert.  
„Die weite weite Sofalandschaft“ war Hörspiel des Monats Februar 2020 und wurde für den Prix Europa nominiert.
Das Hörspiel ist Teil des Schwerpunkts "Homeoffice versus Büro Wie sinnvoll ist die Präsenzpflicht?"

DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT
Von Malte Abraham
Regie: der Autor
Mit: Felix Goeser, Nicolas Lehni, Esther Hilsemer, Lea Ostrovskiy, Michael Hanemann und Aram Tafreshian
Besetzung: Peter Regenbrecht
Komposition: Sebastian Jurchen
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Christoph Richter
Regieassistenz: Mara May
Dramaturgie: Barbara Gerland
Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 54'38

Malte Abraham studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Beim Hörspielpreis Ö1 gewann er 2018 den TRACK 5’. Er unterrichtet am Literaturinstitut Hildesheim.

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