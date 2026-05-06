DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT
Von Malte Abraham
Regie: der Autor
Mit: Felix Goeser, Nicolas Lehni, Esther Hilsemer, Lea Ostrovskiy, Michael Hanemann und Aram Tafreshian
Besetzung: Peter Regenbrecht
Komposition: Sebastian Jurchen
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Christoph Richter
Regieassistenz: Mara May
Dramaturgie: Barbara Gerland
Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 54'38
Hörspiel: Entgrenzte Arbeit – grenzenloser Urlaub
Arno Zilla liegt seit zwei Wochen in der Badewanne, um dem Homeoffice hinter der Tür zu entgehen © Theresa Richter
Die weite weite Sofalandschaft
57:15 Minuten
• Groteske • Bei „Tropick Reisen“ hat man die moderne Arbeitswelt verschlafen. Der Chef entlässt sich deshalb selbst. Für seine Angestellten war die Firma Familie – nun droht ihnen das Schicksal, in der Konkursmasse unterzugehen.
Was ist nur aus dem guten alten Berufsalltag geworden? Eine Geschichte über entgrenzte Arbeit und grenzenlosen Urlaub. Über Naherholung und Fernweh. Dem Reisebüro TROPICK droht die Insolvenz, als dessen Chef Thomas Tropick sich selbst kündigt. Während seine Angestellten darum kämpfen, nicht in der Konkursmasse mit unterzugehen, versucht Arno Zilla, sich zu Hause in seiner Badewanne über Wasser zu halten. Seit zwei Wochen liegt er darin, weil hinter der Badezimmertür das Homeoffice lauert.
„Die weite weite Sofalandschaft“ war Hörspiel des Monats Februar 2020 und wurde für den Prix Europa nominiert.
Das Hörspiel ist Teil des Schwerpunkts "Homeoffice versus Büro Wie sinnvoll ist die Präsenzpflicht?"
DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT
Malte Abraham studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Beim Hörspielpreis Ö1 gewann er 2018 den TRACK 5’. Er unterrichtet am Literaturinstitut Hildesheim.