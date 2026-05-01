Klangkunst: Das ABC des Hörens

Seit den Siebzigern widmet sich Frieder Butzmann mit viel Witz, aber auch mit Neugier und Ernsthaftigkeit den Phänomenen Klang, Geräusch, Hören. So auch im „Spunkkrachlexikon“: Wie klingen Geräusche, die bisher niemand gehört hat? Zum Beispiel eine vorbei zischende Sternschnuppe? Warum wird Operngesang in einer Tonhöhe gesungen, die das Sprachverständnis erschwert? Und wie kam es dazu, dass sich der dumpfe Sound eines Unterseekabels in die Musik- und Popkultur eingeschrieben hat? Weil sich die Klangwelt weiterdreht, hat Frieder Butzmann sein Lexikon 25 Jahre nach der Entstehung überarbeitet und mit frischen Einträgen ausgestattet.