Klangkunst mit Turntables

FELD
Von Ignaz Schick und Stefan Voglsinger
Turntable, Sampler, Elektronik: Ignaz Schick
Feldaufnahmen, Snaredrum, Elektronik: Stefan Voglsinger
Mischung: Aras L. Seyhan
Komposition: Ignaz Schick und Stefan Voglsinger
Autorenproduktion 2025
Länge: 44'15
FELD
FELD
Ignaz Schick, geboren 1972, lebt als Klangkünstler, Komponist und Bildender Künstler in Berlin. Er hat eine Leidenschaft für Mehrspur-Bandmaschinen, Plattenspieler und Effektgeräte und experimentiert mit selbstgebauten Instrumenten und Klanggeräten.
Stefan Voglsinger, geboren 1986, lebt als Musiker und Performer in Wien. Er improvisiert mit selbstgebauten Instrumenten, Feldaufnahmen, Schlagzeug und Elektronik. Zudem kuratiert er das Klangkunstfestival „Klangmanifeste“ und ist Teil des Wiener Gemüseorchesters.