Klangkunst mit Turntables

FELD

46:14 Minuten
Illustration eines gefällten Baumstamms, der sich noch in der Erde befindet: Auf dem
Turntables meet Feldaufnahmen: Klangkunst vom Feld © Simona Dumitru / Getty Images
Von Ignaz Schick und Stefan Voglsinger |
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Manipulierte Instrumente, präparierte Materialien, experimentelle Spielweisen: Die beiden Klangkünstler Ignaz Schick und Stefan Voglsinger entlocken ihren Instrumenten – einem Plattenspieler und einer Snaredrum – vielfältige und unerwartete Klänge.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Klangkünstler Ignaz Schick hat sich dem Turntablism verschrieben – dem Plattenspieler als Musikinstrument. Auf seinem Plattenteller dreht sich Gesammeltes und Getauschtes, darunter auch manch eine zerbrochene Scheibe. Er lässt sie springen, er scratcht, loopt, schichtet und greift mit einem Plastiklöffel ab.  
Dazu versetzt Klangkünstler Stefan Voglsinger eine Snaredrum mit Feldaufnahmen und selbstgebauten elektronischen Schaltungen in Schwingung. Entstanden ist eine dichte, harsche und dabei sinnliche Klanglandschaft. 

FELD
Von Ignaz Schick und Stefan Voglsinger
Turntable, Sampler, Elektronik: Ignaz Schick
Feldaufnahmen, Snaredrum, Elektronik: Stefan Voglsinger
Mischung: Aras L. Seyhan
Komposition: Ignaz Schick und Stefan Voglsinger
Autorenproduktion 2025
Länge: 44'15

Ignaz Schick, geboren 1972, lebt als Klangkünstler, Komponist und Bildender Künstler in Berlin. Er hat eine Leidenschaft für Mehrspur-Bandmaschinen, Plattenspieler und Effektgeräte und experimentiert mit selbstgebauten Instrumenten und Klanggeräten. 

Stefan Voglsinger, geboren 1986, lebt als Musiker und Performer in Wien. Er improvisiert mit selbstgebauten Instrumenten, Feldaufnahmen, Schlagzeug und Elektronik. Zudem kuratiert er das Klangkunstfestival „Klangmanifeste“ und ist Teil des Wiener Gemüseorchesters. 

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