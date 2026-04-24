Klangkunst mit Turntables

Klangkünstler Ignaz Schick hat sich dem Turntablism verschrieben – dem Plattenspieler als Musikinstrument. Auf seinem Plattenteller dreht sich Gesammeltes und Getauschtes, darunter auch manch eine zerbrochene Scheibe. Er lässt sie springen, er scratcht, loopt, schichtet und greift mit einem Plastiklöffel ab.