Hörspiel: Kollektiver Gedächtnisschwund auf dem Dorf

Idylle
Von Josef Maria Schäfers
Regie: Giuseppe Maio und Stella Luncke
Mit: Enno Luncke, Sven Hönig, Maxim Bugenhagen, Enea Maio, Thomas Krutmann, Guntbert Warns, Volker Weidlich, Thomas Weppel, Martin Horn, Klaus Hoser, Michael Wittenborn, Maximilian Löwenstein, Christian Maria Goebel, Peter Miklusz, Ernst Stötzner, Meike Rötzer, Sigrid Maria Schnückel, Eva-Maria Kurz und Carla Becker
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Deutschlandfunk Kultur/WDR 2019
Länge: 53'57
Eine Wiederholung vom 19.06.2019
Idylle
Idylle
Josef Maria Schäfers, geboren 1968, lernte Schmied und Tischler und lebt seit 1997 als Künstler und Radioautor in Berlin. Mitorganisator des Berliner Hörspielfestivals. Mit Stella Luncke schreibt und produziert er Hörspiele, Features und akustische Kunst.