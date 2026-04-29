Hörspiel: Kollektiver Gedächtnisschwund auf dem Dorf

Vielleicht sollten die alten Dorfgeschichten ruhen, das tun sie aber nicht, sie gehen ihm nicht aus dem Kopf. „Solange deine Mutter hier wohnt, würde ich nicht in der alten Wunde bohren", rät ihm sein Freund aus dem Sauerland, wo er aufgewachsen ist. „Darüber will doch keiner reden, und wenn man anfängt rumzuforschen, gibt’s Ärger.“ Tatsächlich scheint im Dorf, wenn es um die Ereignisse in jenem Herbst geht, ein kollektiver Gedächtnisschwund stattgefunden zu haben.