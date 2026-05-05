Französisches Festtags-Rezept als Hörspiel

„La Tour Lambert“ in der Auvergne. Unser Koch präsentiert ein traditionelles Rezept: gefüllter Lammschulterrollbraten ohne Knochen. Der Clou ist die farce double, eine doppelte Füllung, die auf der subtilen Wechselwirkung von Fleisch, Fisch und dem Veilchenaroma der Brühe beruht. Detailversessen beschreibt der Küchenchef, wie das Rezept umzusetzen ist, ohne Rücksicht auf die Dauer. Ihm ist es pedantisch ernst mit seiner Kunst. Er schnippelt und putzt, Töpfe und Kasserollen klappern, der Herd glüht.