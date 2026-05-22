Ursendung
Al dente
Von Ira Hadžić
Deutschlandfunk/Akademie der Künste 2026
Länge: 40'13
Klangkunst mit Zahnarztgeräuschen
Zähne begleiten die Klangkünstlerin Ira Hadžić bis in ihre Kunst © Ira Hadžić
Al dente
42:17 Minuten
Bohren, Vibrieren, Absaugen – als Tochter einer Zahnärztin ist die Klangkünstlerin Ira Hadžić mit diesen Geräuschen vertraut. Ihre Arbeit ist eine feinfühlige Klangrecherche über Fürsorge, Medizingeräusche und kollektive Ängste.
Zähne sind die langlebigsten Teile unseres Körpers. Sie überdauern uns über den Tod hinaus. Als biologische Relikte speichern sie Spuren von Identität, sozialer Zugehörigkeit und Biografie.
Die akustischen Abläufe einer Zahnarztpraxis - von den niederfrequenten Schwingungen stillstehender Geräte über die Luftzirkulation in Schläuchen bis zu den leisen Geräuschen der Behandlung in der Mundhöhle - dienen der Klangkünstlerin Ira Hadžić als Instrumentarium für ihren Kompositionsprozess.
Zugleich sind sie ein Resonanzraum, um über die Verkörperung von Identität, Schmerz und gesellschaftliche Veränderungen nachzudenken. Der Akt des Zuhörens wird dabei selbst zum Instrument.
Ursendung
Ira Hadžić ist Klangkünstlerin und studierte Kulturanthropologie. Ihre musikalische Praxis entfaltet sich an den Schnittstellen von Text, Improvisation, Komposition und Introspektion. Ihr Klangstück „Heimatgefühle" (Deutschlandfunk Kultur 2021) wurde mit dem Karl-Sczuka-Förderpreis ausgezeichnet.