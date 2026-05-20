Hörspiel: Wandel in einer Paarbeziehung

Eheleute, Friedensfreunde

50:22 Minuten
Eine Amsel auf dem Tisch eines Cafés draußen.
Eberhard würde fast alles für Lotte tun. Aber sie schlafen in getrennten Zimmern. Und die Nachbarin spricht mit einer Amsel. © imago / Kai Koehler
Von Sabine Peters |
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Früher wussten Eberhard und Charlotte: „Arbeit und Liebe sind Verstehenskünste“. Er kam aus der Redaktion, sie tauchte aus den Wörterbüchern auf, sie redeten und flogen, ins Offene. Heute schlafen sie in getrennten Zimmern und horchen auf Lebenszeichen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Früher waren sich die Kulturmenschen Eberhard und Charlotte einig. "Arbeit und Liebe sind Verstehenskünste. Er kam aus seiner Redaktion, sie tauchte aus den Wörterbüchern auf, sie beide redeten und flogen auf, ins Offene." Heute schlafen sie in getrennten Zimmern und horchen an Türen nach Lebenszeichen des anderen. Charlotte konzentriert sich auf Buchstaben und Yogaübungen. Eberhard fühlt sich nur wahr, wenn er alleine mit sich ist. Er würde fast alles für Lotte tun. Eberhard ist ein Friedensfreund. Und Frau Kaiser, die Nachbarin, spricht mit einer Amsel.

Eheleute, Friedensfreunde
Von Sabine Peters
Regie: Christiane Ohaus
Mit: Felix von Manteuffel, Victoria von Trauttmansdorff, Katharina Matz, Anne Müller
Ton: Jean Szymczak
Produktion: Deutschlandfunk Kultur/RB 2019
Länge: 50'16

Sabine Peters, geboren 1961 in Neuwied, lebt als Schriftstellerin in Hamburg. Sie erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Italo-Svevo-Preis (2016), der "literarische Spielarten des ästhetischen Eigensinns honoriert". 2017 erschien ihr Roman "Alles Verwandte", zuletzt "Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt" (2020). Weitere Hörspiele: "Alle Vögel sind schon da" (SWR 2013) und "Winterspaziergang" (SWF 1995). Das Hörspiel "Eheleute, Friedensfreunde" entstand nach Erzählungen aus ihrem Buch "Narrengarten" (2013).

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