Hörspiel: Wandel in einer Paarbeziehung

Eheleute, Friedensfreunde
Von Sabine Peters
Regie: Christiane Ohaus
Mit: Felix von Manteuffel, Victoria von Trauttmansdorff, Katharina Matz, Anne Müller
Ton: Jean Szymczak
Produktion: Deutschlandfunk Kultur/RB 2019
Länge: 50'16
Eheleute, Friedensfreunde
Eheleute, Friedensfreunde
Sabine Peters, geboren 1961 in Neuwied, lebt als Schriftstellerin in Hamburg. Sie erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Italo-Svevo-Preis (2016), der "literarische Spielarten des ästhetischen Eigensinns honoriert". 2017 erschien ihr Roman "Alles Verwandte", zuletzt "Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt" (2020). Weitere Hörspiele: "Alle Vögel sind schon da" (SWR 2013) und "Winterspaziergang" (SWF 1995). Das Hörspiel "Eheleute, Friedensfreunde" entstand nach Erzählungen aus ihrem Buch "Narrengarten" (2013).