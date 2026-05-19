Über das allmähliche Verschwinden aus dem Leben

Das Aufbegehren gegen das scheinbar Feststehende bildet den Kern von Ilse Aichingers Dichtung. So sind die Szenen und Dialoge, die in den Jahren 1952 bis 1956 entstanden sind, Konzentrate ihres Weltbildes: Sie nehmen die Erfahrung des Todes zum Anlass, das Leben für sich und andere neu zu entdecken. Ausgangspunkte sind Orte und Zeiten des „Dazwischen“ – „an der Schwelle“ vor einer Botschaft, an einer Pforte, zwischen zwei Prüfungen, in Erwartung, kurz vor dem Tod –, buchstäblich „zu keiner Stunde“.