Über das allmähliche Verschwinden aus dem Leben

Vor dem Verschwinden. Zu keiner Stunde
Von Ilse Aichinger
Regie: Christine Nagel
Mit: Ilse Aichinger, Hildegard Schmahl, Irm Hermann, Otto Sander, Liv-Juliane Barine, Tilmar Kuhn, Anja Bilabel und Iwona Mickiewicz
Komposition: Gerd Bessler
Ton und Technik: Andreas Narr, Ingeborg Kiepert und Jutta Stein
Produktion: Deutschlandfunk 2001
Länge: 43'30
Eine Wiederholung vom 30.10.2001
Vor dem Verschwinden. Zu keiner Stunde
Vor dem Verschwinden. Zu keiner Stunde
llse Aichinger (1921–2016 in Wien) gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Nachkriegsautor:innen. Sie war Mitglied der Gruppe 47. 1948 veröffentlichte sie ihren Roman über die Kriegszeit in Wien, „Die größere Hoffnung“, und ihre ersten berühmten Geschichten. Es folgten Gedichte, Hörspiele und Prosastücke. Für ihre Werke, die in viele Sprachen übersetzt wurden, erhielt sie zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter 1952 den Preis der Gruppe 47, 1982 den Petrarca-Preis, 1983 den Franz-Kafka-Preis, 1995 den Österreichischen Staatspreis für Literatur und 2015 den Großen Kunstpreis des Landes Salzburg.