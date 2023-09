Warum wollte Nathan sterben?

Ingo Haeb, geboren 1970 in Hamburg, absolvierte ein Filmstudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln und danach ein Drehbuchstudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb). Er schrieb Drehbücher für zahlreiche Kinofilme, darunter AM TAG ALS BOBBY EWING STARB (2006), der mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde. DAS ZIMMERMÄDCHEN LYNN (2014), bei dem er selbst Regie führte, erhielt u.a. den FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik.



Roel Nollet, geboren 1982 in Borgerhout, Belgien, studierte Philosophie und Journalismus. Er lebt und arbeitet in Antwerpen als Journalist und Dokumentarfilmer. Für das belgische Fernsehen berichtete Roel u.a. aus Palästina, Syrien, Armenien, Zentralafrika, Venezuela, Brasilien, El Salvador, Nigeria und Benin. Seine Reportage TAXI FILIPINO (2009) über das Verschwinden politisch Verfolgter in Die Philipinen war für den renommierten Concentra Award für „Outstanding video journalism“ nominiert. Von 2010 bis 2013 drehte Roel Nollet den Dokumentarfilm über Transsexuellen Nathan Verhelst, auf dessen Lebensgeschichte FREE AS A BIRD beruht.