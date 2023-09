Hörspiel nach Anna Seghers’ Erzählung

Der Ausflug der toten Mädchen

63:32 Minuten Netty Reiling (Mitte, mit Brosche) und andere Schülerinnen während des ersten Weltkriegs. © Privat

Bearbeitung und Regie: Anna Panknin · 16.09.2023

• Literatur • In einem Zustand zwischen Traum und Realität erinnert sich die Erzählerin an einen fröhlichen Schulausflug im Jahr 1912 und an die Geschicke der Klassenkameradinnen bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Nach der Erzählung von Anna Seghers.