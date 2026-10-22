Wenn Ibsens Osvald seine Mutter bittet, ihm beim Sterben zu helfen, zögert sie. Und mit ihr zweifeln Gesellschaften weltweit, ob es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben gibt. Das Kollektiv Markus&Markus begleitete die 81-jährige Margot beim Ordnen ihrer Dinge und auf ihrem letzten Weg in die Schweiz. Das Hörstück lässt einen kontroversen Diskurs auf eine persönliche Geschichte prallen und ist als Stück über das Sterben zugleich Überlebenselixier, wie Margot sagt: „So lange man über mich redet, bin ich nicht tot.“