Gespenster – Doku-Hörspiel über Sterbehilfe

56:39 Minuten
Margot mit dem Rücken zur Kamera. Sie hat halblange blonde Haare, trägt einen grauen Anorak und schaut auf einen See.
Margot an einem bedeutenden Ort ihres Lebens © Ann Klage
Von Markus&Markus Theaterkollektiv |
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• Doku-Hörspiel • In Ibsens Drama „Gespenster“ bittet Osvald seine Mutter, ihm beim Sterben zu helfen. Das Kollektiv Markus&Markus traf eine Person, die ebenfalls Sterbehilfe wünscht, die 81-jährige Margot, und begleitete sie in ihren letzten Tagen.
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Wenn Ibsens Osvald seine Mutter bittet, ihm beim Sterben zu helfen, zögert sie. Und mit ihr zweifeln Gesellschaften weltweit, ob es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben gibt. Das Kollektiv Markus&Markus begleitete die 81-jährige Margot beim Ordnen ihrer Dinge und auf ihrem letzten Weg in die Schweiz. Das Hörstück lässt einen kontroversen Diskurs auf eine persönliche Geschichte prallen und ist als Stück über das Sterben zugleich Überlebenselixier, wie Margot sagt: „So lange man über mich redet, bin ich nicht tot.“
Wenn Sie selbst von Suizidgedanken betroffen sind, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein, müssen es aber nicht. Eine Übersicht der Hilfsangebote, bei denen Sie – auch anonym – mit anderen Menschen sprechen können, finden Sie zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Sofortige Hilfe erhalten Sie rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222. Und im Internet unter telefonseelsorge.de.

Gespenster
Von Markus&Markus Theaterkollektiv

Regie: Katarina Eckold, Markus Schäfer, Lara-Joy Bues und Markus Schmans
Mit: Astrid Meyerfeldt, Martin Engler, Philipp Lind, Maria Hartmann, Samuel Eschmann, Oliver Urbanski, Uta Hallant, Wolfgang Condrus sowie Lara-Joy Bues, Katarina Eckold, Markus Schäfer, Markus Schmans und Margot
Besetzung: Jutta Kommnick
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Philipp Adelmann
Regieassistenz: Stefanie Heim
Dramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel
Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 54’29

Eine Wiederholung vom 08.04.2021

Markus&Markus, 2011 in Hildesheim gegründet, ist ein Theaterkollektiv. Die Gruppe besteht aus Lara-Joy Bues, Katarina Eckold, Markus Schäfer und Markus Schmans. Sie stehen für eine eigene Form dokumentarischen Theaters, leidenschaftliche Investigation und radikale Perfektionslosigkeit.

Das Theaterkollektiv Markus&Markus: Markus Schäfer, Katarina Eckold, Markus Schmans, Lara-Joy Bues (v.lks.)
Das Theaterkollektiv Markus&Markus: Markus Schäfer, Katarina Eckold, Markus Schmans, Lara-Joy Bues (v.lks.)© Florian Krauss
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