Gespenster
Von Markus&Markus Theaterkollektiv
Regie: Katarina Eckold, Markus Schäfer, Lara-Joy Bues und Markus Schmans
Mit: Astrid Meyerfeldt, Martin Engler, Philipp Lind, Maria Hartmann, Samuel Eschmann, Oliver Urbanski, Uta Hallant, Wolfgang Condrus sowie Lara-Joy Bues, Katarina Eckold, Markus Schäfer, Markus Schmans und Margot
Besetzung: Jutta Kommnick
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Philipp Adelmann
Regieassistenz: Stefanie Heim
Dramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel
Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 54’29
Eine Wiederholung vom 08.04.2021
Gespenster – Doku-Hörspiel über Sterbehilfe
Gespenster
Markus&Markus, 2011 in Hildesheim gegründet, ist ein Theaterkollektiv. Die Gruppe besteht aus Lara-Joy Bues, Katarina Eckold, Markus Schäfer und Markus Schmans. Sie stehen für eine eigene Form dokumentarischen Theaters, leidenschaftliche Investigation und radikale Perfektionslosigkeit.