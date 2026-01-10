Hörspiel nach Anna Seghers’ Erzählung

Anna Seghers’ Erzählung ist ihrer im Ghetto getöteten Mutter gewidmet und weist zahlreiche autobiografische Bezüge auf. Die Erzählerin, das Schulmädchen Netty, gehört als Protagonistin zur Handlung und ist zugleich allwissende Beobachterin. Noch geschwächt von den Folgen eines Unfalls stellt sie der Beschreibung eines heiteren Ausflugs ihrer Klassenkameradinnen in einer kunstvoll verwobenen Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft das Unheil der folgenden Jahrzehnte gegenüber. Anhand der unterschiedlichen Biografien von späteren Opfern, Tätern und Mitläuferinnen zeichnet Seghers ein Spiegelbild der deutschen Bevölkerung und umkreist dabei die Schwierigkeit, die eigene Menschlichkeit zu bewahren und Widerstand zu leisten.