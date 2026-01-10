Hörspiel nach Anna Seghers’ Erzählung

Der Ausflug der toten Mädchen
Nach der Erzählung von Anna Seghers
Bearbeitung und Regie: Anna Panknin
Mit: Bibiana Beglau
Komposition: Peter Ehwald
Sprachaufnahmen: Jean Szymczak
Klanggestaltung und Montage: Karl-Heinz-Stevens
Produktion: Deutschlandfunk/rbb 2022
Länge: 63'24
1900 als Netty Reiling in Mainz geboren, floh Anna Seghers als Jüdin und überzeugte Kommunistin 1933 über die Schweiz nach Frankreich und 1940 weiter nach Mexiko; ihre im Exil verfassten Romane „Das siebte Kreuz“ und „Transit“ bescherten ihr Weltruhm. 1947 kehrte sie nach Berlin zurück, um ein antifaschistisches Deutschland mit aufzubauen, und engagierte sich bis zu ihrem Tod 1983 vielfältig im literarischen Betrieb der DDR, unter anderem als Vorsitzende des Schriftstellerverbandes.
Anna Panknin, geboren 1976 in Berlin, Regisseurin, Autorin, lebt seit 1995 in Köln. Arbeitet seit 2001 im und fürs Radio, vor allem im Bereich Hörspiel und Feature.