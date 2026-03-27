Klangkunst zum Krieg in der Ukraine

Seismische Daten aus Poltawa, Charkiw und Cherso erzählen von Krieg und Zerstörung. "The Core" überträgt sie in hohe und tiefe Frequenzen und fordert uns auf mit unseren Körpern der Gewalt zu lauschen, die den Boden durchdringten. Im Zentrum steht die Frage: Was können wir als Gesellschaft aus dem Gehörten und Gefühlten lernen? Und vor allem: Wie können wir wahrhaftig mitfühlen?