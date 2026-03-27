The Core
Von Khrystyna Kirik und Mark Bain
Deutschlandfunk/CTM Festival/ORF 2026
Länge: ca. 50‘
Klangkunst zum Krieg in der Ukraine
"The Core" macht Klänge des Kriegs in der Ukraine hörbar © Nima Taheri
The Core
57:29 Minuten
Seismische Daten von Raketenangriffen und Explosionen in der Ukraine dokumentieren den Krieg als Folge von Erschütterungen. Das Klangkunst-Duo Khrystyna Kirik und Mark Bain macht die geologischen Schwingungen hörbar.
Seismische Daten aus Poltawa, Charkiw und Cherso erzählen von Krieg und Zerstörung. "The Core" überträgt sie in hohe und tiefe Frequenzen und fordert uns auf mit unseren Körpern der Gewalt zu lauschen, die den Boden durchdringten. Im Zentrum steht die Frage: Was können wir als Gesellschaft aus dem Gehörten und Gefühlten lernen? Und vor allem: Wie können wir wahrhaftig mitfühlen?
"The Core" entstand im Rahmen des CTM Radio Lab von Deutschlandfunk Kultur, CTM Festival und ORF.
The Core
Khrystyna Kirik ist Klangkünstlerin im Bereich experimentelle Musik, Improvisation und performative Kunst. Ursprünglich ausgebildet in Jazz und Improvisation befassen sich ihre künstlerischem Arbeiten heute meist mit Klang als physischer und sozialer Erfahrung.
Mark Bain, manchmal auch "Architerrorist" genannt, spielt Architekturen, indem er sie in Resonanzschwingung versetzt. Darunter bekannte Veranstaltungsorte, wie das Berghain in Berlin oder den Club Paard in Amsterdam. Darüber hinaus hat er Brücken, Labore und Frachtcontainer weltweit zum Beben zu gebracht.