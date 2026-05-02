Hörspiel des Monats April 2026

„Mama Mega“, das Hörspiel von Dunja Arnaszus, das auf dem gleichnamigen Theaterstück von Ava Tabita Yul basiert, ist eine rasante Erzählung über Mutterschaft, Rollenbilder, Überforderung und Fürsorge, die es schafft, nicht wehleidig zu sein und am Ende zu überraschen.

Die Abgründe werden nicht verschwiegen, aber auch nicht überdramatisiert. Stattdessen lauert die Erlösung in einem Computerspiel. Das Hörspiel macht keine falschen Versprechungen, es gibt keine Befreiung aus der Kernfamilie, aber genau die wünscht sich ja niemand. Die Satire wurde im Hörspiel wundervoll in Szene gesetzt, die Sprecher*innen beleuchten Angst, Erschöpfung, Enttäuschung und Resignation; die dramaturgisch präzise Umsetzung überzeugt auch formal.