Christoph Korn, geboren 1965 in Frankfurt am Main, studierte Philosophie, Politologie und Pädagogik. Seine Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Audio- und Medienkunst. Die künstlerischen Werke basieren häufig auf Versuchen des Maskierens, Löschens oder Entziehens. 2008 wurde das Hörspiel „Waldstueck“ beim Prix Ars Electronica ausgezeichnet, 2022 „Hiobs Verstummen“ beim Prix Marulić.