Krimi-Komödie: Ein Toter, der reden kann

Das römische Bad

51:29 Minuten
Ein leerer Theatersaal. Auf der Bühne steht ein Flügel mit Hocker davor.
Welche Karriere verlangt keine Opfer? In diesem Krimi finden sich viele Verdächtige in der Familie. © Eyeem / Cavan Agency
Von Ralph Oehme |
Der ermordete Klavierdozent Jürgen betrachtet voller Erstaunen aus dem Jenseits, wie die Ermittlungen rund um seinen Mord immer groteskere Züge annehmen. Eine vertrackte Krimi-Komödie, im Diesseits und Jenseits begleitet von Brahms und Beethoven.
Wenn Tote reden könnten, würde der Klavierdozent Jürgen Rugh von seinem Unglück erzählen, das mit dem tyrannischen Vater begann und mit dem Tod in der Sauna endete. Ein ganz besonderes Gift war da im Spiel. Aber welche Ehe ist denn nie vergiftet, welche Karriere verlangt keine Opfer, welche Eifersucht schmeckt nicht bitter wie Mord?
Der Kommissar findet viele Verdächtige in dieser Familie, in der musikalische und medizinische Talente versammelt sind und mancher beim anderen alte Rechnungen zu begleichen hat. Doch die Toten nehmen ihre Geheimnisse mit ins Grab, und dort erzählt jeder eine andere Geschichte.
Matthias Matschke
Die drei Schauspieler Herbert Sand, Gudrun Ritter und Klaus Manchen (v.lks.)
Das römische Bad
Von Ralph Oehme
Regie: Ulrike Brinkmann
Mit: Matthias Matschke, Nadja Schulz-Berlinghoff, Klaus Manchen, Gudrun Ritter, Herbert Sand, Kevin Arand, Valery Tscheplanowa, Wilfried Hochholdinger, Frank Arnold, Udo Kroschwald, Christian Gaul, Götz Naleppa
Ton und Technik: Andreas Narr und Eugenie Kleesattel
Produktion: DKultur 2007
Länge: 51'25
Eine Wiederholung vom 11.05.2009

Ralph Oehme, geboren 1954, ist seit 1987 freier Regisseur und Autor. Sein Hörspiel „Stille Helden siegen selten“ (HR/Sachsenradio/SFB 1990, mit Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis) erhielt den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zuletzt: „Steins Kampf. Der Mann, der Adolf Hitler retten wollte“ (MDR 2007).

