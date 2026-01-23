Hypnotische Klangkunst mit Hammond-Orgel

„Vor einer Million Jahre nahm ein Mann einen trockenen Schwamm und warf ihn in einen Eimer Wasser.“ So beschreibt Robert Filliou die Geburt der Kunst. Sein Art’s Birthday wird seitdem weltweit gefeiert. Seit 2005 beteiligt sich daran auch die Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union mit Konzerten und Performances in 20 europäischen Städten.