Ursendung
Art's Birthday 2026: Double Reeds
Von Sarah Davachi
SWR/Deutschlandfunk/CTM Festival 2026
Länge: 47'57
Anschließend:
The Ministry of Sounding Walks (Ausschnitt)
Von Lukas Grundmann und Jasmine Guffond
Produktion: Deutschlandfunk Kultur / Cashmere Radio 2026
Mit: Louis Cameron, Mariana Carvalho, Peter Cusack, Anne Marie Deacy, Lucinda Dayhew, Coila-Leah Enderstein, Alessandra Eramo, Lukas Grundmann, Jasmine Guffond, Paul Howard, Gloria González Fuster, Dominika Majstrowicz, Felicity Mangan, Tomas Senkyrik, Marcelina Wellmer
Hypnotische Klangkunst mit Hammond-Orgel
Sarah Davachi an der Hammond Orgel beim Art's Birthday 2026 am 17. Januar 2026 im E-Werk Freiburg © Marc Doradzillo
Art's Birthday 2026: Double Reeds
70:05 Minuten
Der Fluxuskünstler Robert Filliou erfand 1963 den Geburtstag der Kunst. Seitdem wird das Jubiläum weltweit gefeiert. Zum 1.000.063. Art’s Birthday spielt die kanadische Komponistin Sarah Davachi im E-Werk Freiburg Drone-Musik auf der Hammond-Orgel.
„Vor einer Million Jahre nahm ein Mann einen trockenen Schwamm und warf ihn in einen Eimer Wasser.“ So beschreibt Robert Filliou die Geburt der Kunst. Sein Art’s Birthday wird seitdem weltweit gefeiert. Seit 2005 beteiligt sich daran auch die Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union mit Konzerten und Performances in 20 europäischen Städten.
Deutschlandfunk Kultur, SWR und CTM Festival feiern den Art’s Birthday 2026 im E-Werk Freiburg unter anderem mit einem Solo-Set der kanadischen Komponistin Sarah Davachi. An der Hammond-Orgel erzeugt sie hypnotische Klangflächen von zeitloser Schönheit.
Ursendung
Sarah Davachi, geboren 1987 in Kanada, arbeitet mit oft mit mikrotonalen Stimmungen, psychoakustischen Phänomenen und lang andauernden Formen.