Klangkunst: Sampling-Konzert mit Matthew Herbert

Nun hat das Radiophonic Institute das Erbe des Workshops angetreten. Seit 2012 schafft, verbindet und fördert es Innovationen im Bereich Klang und Musik. Unter der Leitung des Komponisten, Künstlers und Kurators Matthew Herbert will das Institut eine neue Generation von Kreativen zur Zusammenarbeit inspirieren und die Konventionen von Musik und Sounddesign in Frage stellen.

Im Rahmen des Art’s Birthday spielen Matthew Herbert und The New Radiophonic Workshop zwei Konzerte im E-Werk Freiburg.

An Egg Frying

Von Lee Patterson



Chickens: hatching to farmed

Von Ella Kay und Hugh Jones



Drum Solo no.2 - The Egg

Von Matthew Herbert und Moritz Baumgärtner



Der Art’s Birthday geht zurück auf den Fluxuskünstler Robert Filliou. Er ernannte 1963 den 17. Januar zum 1.000.000. Geburtstag der Kunst. Seither wird dieses Ereignis weltweit mit Konzerten und Ausstellungen gefeiert.