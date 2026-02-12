Biographisches Hörstück über Klassismus

Für die Protagonist:innen in diesem Hörstück ist finanzielle Sicherheit so wenig selbstverständlich wie weitläufige Wohnflächen. Sie „müssen“ sich nicht mit Erbschaftskonflikten oder Anlagestrategien herumschlagen. Der Mangel an Geld zeigt seinen Einfluss: in Freundschaften, Beziehungen und Biografien.

Wo driftet die Weltwahrnehmung von Menschen mit „Bürgi-Background“ und armutsbetroffenen Menschen auseinander? Welche Konflikte bleiben verborgen, welche sollten ausgetragen werden? Wie können sich Menschen über Klassengrenzen hinweg begegnen? Und was sagt man sich dann: Willst du mit mir befreundet sein?