Biographisches Hörstück über Klassismus

25:05 Minuten
Unscharfes Porträt einer Frau mit blauen Haarsträhnen zwischen Altbaufassaden.
Hübsche Fassaden: Wer kommt rein, wer bleibt außen vor?
Von Irina Nekrasov/a |
Weltreise, Altbauwohnung, Plattensammlung – was alles bedeutet „Bürgerlichkeit”? In Zeiten wachsender Ungleichverteilung werden aus armutsbetroffener Perspektive die blinden Flecken von Menschen mit „Bürgi-Background“ erhellt.
Für die Protagonist:innen in diesem Hörstück ist finanzielle Sicherheit so wenig selbstverständlich wie weitläufige Wohnflächen. Sie „müssen“ sich nicht mit Erbschaftskonflikten oder Anlagestrategien herumschlagen. Der Mangel an Geld zeigt seinen Einfluss: in Freundschaften, Beziehungen und Biografien.
Wo driftet die Weltwahrnehmung von Menschen mit „Bürgi-Background“ und armutsbetroffenen Menschen auseinander? Welche Konflikte bleiben verborgen, welche sollten ausgetragen werden? Wie können sich Menschen über Klassengrenzen hinweg begegnen? Und was sagt man sich dann: Willst du mit mir befreundet sein?

Von Irina Nekrasov/a

Bearbeitung und Regie: Wiebke Stark
Mit: Johanna Dähler
Musik: Helena Paun, Mieli Tietty, Wiebke Stark
Ton und Technik: Julian Hoffmann, Wiebke Stark
Regieassistenz: Laura Eliana Bein
Experimentelles Radio Bauhaus Universität Weimar 2025
Länge: 27'55

Irina Nekrasov/a, geboren 1993 in Tscheljabinsk (Russland), ist Kulturwissenschaftler*in und Autor*in aus Leipzig. Seit 2018 ist Irina Teil des Autor*innenkollektivs PMS Postmigrantische Störung. Veröffentlichung von Essays und Kurzprosa in vielfachen Anthologien und Zeitschriften. Themen sind immer wieder Queerness, Migration, Klasse, sowjetische Erinnerungskultur und die darin enthaltene Gewalt.

