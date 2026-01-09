Klangkunst: Hommage an Eslanda und Paul Robeson

Every Artist Must Take Sides (2/3)

62:25 Minuten
Paul und Eslanda Robeson im Jahr 1952
Der Sänger Paul Robeson und seine Frau, die Anthropologin Eslanda Robeson, nach einer seiner Aufführungen in New York City im Jahr 1952 © Matty Zimmerman / picture alliance / ASSOCIATED PRESS
Mit Werken von Robert Machiri und Kirsten Reese |
Audio herunterladen
Der Broadway-Star Paul Robeson und seine Frau, die Anthropologin Eslanda Robeson setzten sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts gegen Rassismus, Kolonialismus und Unterdrückung ein. Dreiteilige Serie mit künstlerischen Arbeiten zu ihrem Leben und Wirken.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
„Jeder Künstler, jeder Wissenschaftler, jeder Schriftsteller muss jetzt entscheiden wo er steht. Er hat keine Alternative. Er muss Partei ergreifen. Er muss wählen zwischen dem Kampf für Freiheit oder für Sklaverei.“
1937 formulierte Paul Robeson diesen Appell in einer Rede bei einem Solidaritätskonzert in London für die internationale Brigaden im spanischen Bürgerkrieg. Sein Erbe ist Ausgangspunkt für künstlerische Arbeiten der Gegenwart.
Mit den Stücken: 

Old Country Dakar Overdubs

Von Robert Machiri 
Ein Mixtape mit Stimmen aus dem Archiv von Eslanda und Paul Robeson, die den Einsatz der beiden für die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen dokumentieren.
Länge: 17‘04

And We Fight For Peaceful Coexistence Of Many Ways Of Life On This Globe

Von Kirsten Reese
Die Klangkünstlerin Kirsten Reese geht der Frage nach, was Stimmen, Raumklang und Tonqualität über historische Kontexte aufdecken und hörbar machen.
Länge: 16‘20 

Purple Lipstick

Von Leila Bencharnia 
Mit Klangmaterial aus den Mayibuye Archives zeigt Leila Bencharnia, wie Gemeinschaften in Südafrika die Mechanismen der Apartheid durchbrochen haben.
Länge: 25'37

Ursendung

Every Artist Must Take Sides (2/3)
Mit Werken von Robert Machiri und Kirsten Reese
Kooperationspartner: The Center for Humanities Research der University of The Western Cape Südafrika, Haus der Poesie Berlin
Deutschlandfunk/Akademie der Künste 2025
Länge: ca. 50'

Teil 3 am 16. Januar 0.05 Uhr
Empfehlungen
Zur Startseite