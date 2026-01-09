Klangkunst: Hommage an Eslanda und Paul Robeson

„Jeder Künstler, jeder Wissenschaftler, jeder Schriftsteller muss jetzt entscheiden wo er steht. Er hat keine Alternative. Er muss Partei ergreifen. Er muss wählen zwischen dem Kampf für Freiheit oder für Sklaverei.“

1937 formulierte Paul Robeson diesen Appell in einer Rede bei einem Solidaritätskonzert in London für die internationale Brigaden im spanischen Bürgerkrieg. Sein Erbe ist Ausgangspunkt für künstlerische Arbeiten der Gegenwart.

Mit den Stücken:

Old Country Dakar Overdubs

Von Robert Machiri

Ein Mixtape mit Stimmen aus dem Archiv von Eslanda und Paul Robeson, die den Einsatz der beiden für die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen dokumentieren.

Länge: 17‘04

And We Fight For Peaceful Coexistence Of Many Ways Of Life On This Globe

Von Kirsten Reese

Die Klangkünstlerin Kirsten Reese geht der Frage nach, was Stimmen, Raumklang und Tonqualität über historische Kontexte aufdecken und hörbar machen.

Länge: 16‘20

Purple Lipstick

Von Leila Bencharnia

Mit Klangmaterial aus den Mayibuye Archives zeigt Leila Bencharnia, wie Gemeinschaften in Südafrika die Mechanismen der Apartheid durchbrochen haben.

Länge: 25'37

Ursendung



Every Artist Must Take Sides (2/3)

Mit Werken von Robert Machiri und Kirsten Reese

Kooperationspartner: The Center for Humanities Research der University of The Western Cape Südafrika, Haus der Poesie Berlin

Deutschlandfunk/Akademie der Künste 2025

Länge: ca. 50'