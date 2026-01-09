Ursendung
Every Artist Must Take Sides (2/3)
Mit Werken von Robert Machiri und Kirsten Reese
Kooperationspartner: The Center for Humanities Research der University of The Western Cape Südafrika, Haus der Poesie Berlin
Deutschlandfunk/Akademie der Künste 2025
Länge: ca. 50'
Klangkunst: Hommage an Eslanda und Paul Robeson
Der Sänger Paul Robeson und seine Frau, die Anthropologin Eslanda Robeson, nach einer seiner Aufführungen in New York City im Jahr 1952 © Matty Zimmerman / picture alliance / ASSOCIATED PRESS
62:25 Minuten
Der Broadway-Star Paul Robeson und seine Frau, die Anthropologin Eslanda Robeson setzten sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts gegen Rassismus, Kolonialismus und Unterdrückung ein. Dreiteilige Serie mit künstlerischen Arbeiten zu ihrem Leben und Wirken.
„Jeder Künstler, jeder Wissenschaftler, jeder Schriftsteller muss jetzt entscheiden wo er steht. Er hat keine Alternative. Er muss Partei ergreifen. Er muss wählen zwischen dem Kampf für Freiheit oder für Sklaverei.“
1937 formulierte Paul Robeson diesen Appell in einer Rede bei einem Solidaritätskonzert in London für die internationale Brigaden im spanischen Bürgerkrieg. Sein Erbe ist Ausgangspunkt für künstlerische Arbeiten der Gegenwart.
Mit den Stücken:
Old Country Dakar Overdubs
Von Robert Machiri
Ein Mixtape mit Stimmen aus dem Archiv von Eslanda und Paul Robeson, die den Einsatz der beiden für die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen dokumentieren.
Länge: 17‘04
And We Fight For Peaceful Coexistence Of Many Ways Of Life On This Globe
Von Kirsten Reese
Die Klangkünstlerin Kirsten Reese geht der Frage nach, was Stimmen, Raumklang und Tonqualität über historische Kontexte aufdecken und hörbar machen.
Länge: 16‘20
Purple Lipstick
Von Leila Bencharnia
Mit Klangmaterial aus den Mayibuye Archives zeigt Leila Bencharnia, wie Gemeinschaften in Südafrika die Mechanismen der Apartheid durchbrochen haben.
Länge: 25'37
Teil 3 am 16. Januar 0.05 Uhr