Langzeitdoku über drei Jugendliche

Alle laufen weg. Einer fällt hin. (2/2)

57:07 Minuten
Abendlicher Straßenverkehr auf der Ebertstraße, am Platz des 18.März, am Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland Verkehr Berlin
Im zweiten Teil begleiten wir die Protagonisten auf dem Weg ins Erwachsenenalter. © IMAGO / Jochen Tack
Von Klaus Schirmer |
Im zweiten Teil der Langzeitbeobachtung treffen wir Altaf, Paul und Erik wieder. Aus den Teenagern sind junge Männer geworden. Mit dabei ist auch der Sozialarbeiter Thomas, der sie in all den Jahren nicht aus den Augen verloren hat.
Was ist aus den Jugendlichen geworden, wie sind sie als Erwachsene? Im zweiten Teil des Features erleben wir Altaf, Paul und Erik bei Erfolgen und Umwegen, Rückschlägen und Neustarts. Ein Betrieb wird aufgebaut, eine Klinik besucht, eine Familie gegründet, ein Platz in der Gesellschaft gesucht. Sozialarbeiter Thomas, der die drei seit ihren Teenagertagen nie ganz aus den Augen verloren hat, ist mit dabei und erzählt von der sich wandelnden Szene in Berlin.

Ursendung
Von Klaus Schirmer

Regie: Friederike Wigger
Mit: Verena Jost und dem Autor
Regieassistenz: Swantje Reuter
Ton und Technik: Lukas Wilke
Redaktion: Ingo Kottkamp
Deutschlandfunk/SWR 2025

Länge: 57’02 (Onlinefassung) / 54’40 (Sendefassung)
Wiederholung am 14.12., 20.05 Uhr, Deutschlandfunk

Klaus Schirmer ist Autor von Reportagen und Features. Er studierte Hispanistik, Politikwissenschaft und Germanistik in Berlin, La Coruña, Toulouse und Buenos Aires. 2011 wurde er mit dem Georg-Schreiber-Medienpreis für „Sich selbst fremd geworden“ (BR 2010) ausgezeichnet, 2014 mit dem Europäischen CIVIS-Radiopreis für „Schrubben gegen Rechts“ (SWR 2013). Zuletzt: „Die Turmspringerinnen“ (Podcast für den Deutschlandfunk 2024).

