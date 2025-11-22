Geschichte einer Transition

GLORIA oder Die erfüllten Wünsche
Von Elisabeth R. Hager
Regie: die Autorin
Ton: Andreas Stoffels
Musik: Peter Czak und andere
Deutschlandfunk 2025
Länge: 50'58
Wiederholung am 23.11.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
GLORIA oder Die erfüllten Wünsche
GLORIA oder Die erfüllten Wünsche
Elisabeth R. Hager, geboren 1981, aufgewachsen in Tirol, ist Schriftstellerin und Klangkünstlerin. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. das Hilde-Zach-Literaturstipendium der Stadt Innsbruck 2018. Als Teil des Kollektivs „Writing with CARE / RAGE“ kämpft sie für die bessere Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie zwischen Berlin, Tirol und Neuseeland. Ihr dritter Roman, „Der tanzende Berg“, erschien 2022. 2024 veröffentlichte sie mit der Gruppe „Liquid Center“ den Kollektivroman „Wir kommen“ zu weiblichem Begehren, Sex und Alter.