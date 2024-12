Lola Randl, geboren 1980, ist Filmemacherin und Autorin. Sie studierte Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln. 2008 verließ sie Berlin und lebt seitdem in der dünn besiedelten Uckermark im Norden Deutschlands. Die meisten ihrer Werke haben eine deutlich ausgeprägte autobiographische Komponente. Der Große Garten in Gerswalde, eine ehemalige Schlossgärtnerei, bildet dabei die Grundlage für das fortschreitende Nachdenken über das richtige Leben im falschen. Dort entstanden bereits Kinofilme, Talkshows und Romane.