Freiin Joyce Ruth Orélie Thumb von Neuburg - klingt fancy? Ist es auch. Joyce ist nicht nur mit einem besonderen Namen gesegnet, Joyce wird eines Tages auch Immobilien, einen Wald und mehrere Ländereien erben. They findet das unfair, zumal die Recherchen ergeben, dass an adeligem Vermögen eigentlich immer Blut klebt. Sollte man es nicht am besten der Gesellschaft zurückgeben? Aber wie, wem konkret - und was wird Joyce Vater dazu sagen? Die beiden haben kein einfaches Verhältnis, vor allem, seitdem sich Joyce auch gerne Finn nennt.

In vier spannenden Episoden arbeitet sich Joyce schmerzhaft an den eigenen Privilegien ab. Joyce beziehungsweise Finn liefert sich darüber hinaus sehr intensiven und berührenden Gesprächen mit dem Vater aus. They will ihn unbedingt davon überzeugen, dass es moralisch geboten sei, sich selbst zu enteignen. Immer mit dabei: Joyce frisches Sweetheart Resi, das Polykül und die gemeinsame Mission wider die Transfeindlichkeit.

Episode 2: Feudalismus, Scham und Mastektomie

Eigentlich müsste eine Einigung doch möglich sein. Joyce fährt wieder aufs Schloss, um mit dem Vater nochmal allein zu sprechen. Das Gespräch läuft nicht gut. Danach zweifelt they daran, mit ihm in Sachen Geschlechtergerechtigkeit oder kolonialer Verantwortung jemals auf einen Nenner zu kommen. Zugleich versteht Joyce den Vater jetzt aber auch besser. Er erzählt einige sehr belastende Erfahrungen aus seiner Jugend und Kindheit. Dann erkrankt Joyces Oma an einer Lungenentzündung und die Dinge spitzen sich zu.

Hubertus Thumb von Neuburg mit Joyce vor den Stallungen der Familie © Deutschlandradio/Joyce Tumb

Im Hintergrund die familieneigenen Felder und Äcker, insgesamt vierzig Hektar © Deutschlandradio/Joyce Tumb

Ich erbe so viel - und jetzt?!

Von Joyce Thumb



Regie: Joyce Thumb

Ton und Technik: Michael Morawietz, Elisabeth Klingenberg,

Jens Müller, Oliver Dannert und Christoph Rieseberg

Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Deutschlandfunk 2025

Joyce Thumb, geboren 1996, studiert Theaterwissenschaft und Komparatistik und macht in Bochum mit niederschwelliger Aktionskunst, Punkrock, Rap und Jazzmusik auf die Probleme im kapitalistischen System aufmerksam. Joyce ist Kunstschaffende, Schauspielernde, Musiker:in und interessiert sich für Pilze.