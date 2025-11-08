Ein neues Format: doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio.

Wir senden Kurzdokus von Marta Medvešek, Luna Ragheb und Ingo Kottkamp:

Sonnenaufgang

Von Marta Medvešek

Wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, bleiben die Erinnerungen. Und alte Aufnahmen, zum Beispiel auf Mini DV. Was aber, wenn beides nicht zusammenpasst?

Zankapfelbaum 2.0 – Eine bayerische Heimatgeschichte

Von Luna Ragheb

In den 1980er Jahren schreibt Luna Raghebs Oma eine Geschichte für den Bayerischen Rundfunk. Vierzig Jahre später lässt die Enkelin die alte Kassette neu erklingen – in ihrem eigenen Radiostück.

Kassettenjahre

Von Ingo Kottkamp

Zwischen den Kurzdokus spulen uns Ton- und Geschichtenschnipsel zurück in die Zeit, in der Kompaktkassetten den Ton angegeben haben.

doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.