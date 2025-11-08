Ursendung
doku drops 6: Old Tapes
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Sonja Marone, Christoph Richter, Marta Medvešek, Judith Geffert
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 27‘20
Wiederholung am 09.11.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit alten Kurzfeatures neu gehört und neu gemischt. © Ingrid Wenzel
27:25 Minuten
Auf Dachböden, in Schubladen und auf alten Festplatten schlummern sie: Aufnahmen, die lange nicht mehr angehört worden sind. In unseren Kurzdokus wird der Staub von der Kassettenhülle gewischt und halbvergessene Stimmen erwachen zu neuem Leben.
Ein neues Format: doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio.
Wir senden Kurzdokus von Marta Medvešek, Luna Ragheb und Ingo Kottkamp:
Sonnenaufgang
Von Marta Medvešek
Wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, bleiben die Erinnerungen. Und alte Aufnahmen, zum Beispiel auf Mini DV. Was aber, wenn beides nicht zusammenpasst?
Zankapfelbaum 2.0 – Eine bayerische Heimatgeschichte
Von Luna Ragheb
In den 1980er Jahren schreibt Luna Raghebs Oma eine Geschichte für den Bayerischen Rundfunk. Vierzig Jahre später lässt die Enkelin die alte Kassette neu erklingen – in ihrem eigenen Radiostück.
Kassettenjahre
Von Ingo Kottkamp
Zwischen den Kurzdokus spulen uns Ton- und Geschichtenschnipsel zurück in die Zeit, in der Kompaktkassetten den Ton angegeben haben.
doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
