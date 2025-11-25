Bordell in der Sackgasse

Zwar würde der Innensenator die Straße gerne zum Sperrgebiet erklären und die Bordellbetriebe schließen. Aber zwei Senatorinnen der Linken und öffentlich finanzierte Fachkräfte, die den überwiegend aus Rumänien und Bulgarien stammenden Sexarbeiterinnen Hilfe anbieten, loben den Schutz der Frauen durch die zentrale Lage.

Prostitution ist in Deutschland seit 2002 ein Gewerbe wie jedes andere. Das sei naiv und eine Verkennung von Realität, sagen Kritiker/innen. Und dann sind da noch die Immobilieneigentümer der Helenenstraße, die in der öffentlichen Diskussion keine Rolle spielen, aber in dieser Sendung Überraschendes erzählen.