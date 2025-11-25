Helenenstraße
Bordell in der Sackgasse
Von Gaby Mayr
Mit: Claudia Matschulla, Claudia Mischke, Ralf Drexler und David Vormweg
Ton: Wolfgang Rixius, Oliver Dannert und Frank Jacobsen
Regie: Claudia Kattanek
Redaktion: Wolfgang Schiller
Deutschlandfunk 2025
Bordelle in der Bremer Helenenstraße © Christina Kuhaupt
43:39 Minuten
Bremens Bordellmeile in begehrter Wohnlage ist heftig umstritten. Die Nachbarschaft beklagt den Verfall des Viertels und eine Abwertung von Frauen durch Prostitution. Doch der rot-rot-grüne Bremer Senat ist uneins. Und erhält die Bordelle.
Zwar würde der Innensenator die Straße gerne zum Sperrgebiet erklären und die Bordellbetriebe schließen. Aber zwei Senatorinnen der Linken und öffentlich finanzierte Fachkräfte, die den überwiegend aus Rumänien und Bulgarien stammenden Sexarbeiterinnen Hilfe anbieten, loben den Schutz der Frauen durch die zentrale Lage.
Prostitution ist in Deutschland seit 2002 ein Gewerbe wie jedes andere. Das sei naiv und eine Verkennung von Realität, sagen Kritiker/innen. Und dann sind da noch die Immobilieneigentümer der Helenenstraße, die in der öffentlichen Diskussion keine Rolle spielen, aber in dieser Sendung Überraschendes erzählen.
Dr. Gaby Mayr, geboren in Köln, Studium der Wirtschaftswissenschaften. Freie Journalistin für Hörfunk und Print, mehrere Journalistenpreise. Sie erhielt den „Juliane-Bartel-Preis“ für das Feature „Schwangerschaftsabbruch. Ein Tabu und seine Folgen“ (Dlf/SR 2018).