2: Long Covid – und jetzt?!

33:04 Minuten
Skizze einer Person mit Mütze, die auf einem Sofa oder Bett unter einer Decke liegt, in der Hand ein Mikrofon und eine Tasse mit einem heißen Getränk neben sich
LONG COVID: Schlecht schlafen und ständig müde sein zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Sebastian Meissner |
Sebastian lebt mit ME/CFS – einer Krankheit, die viele als Long Covid kennen und gegen die bislang kaum etwas hilft.
Wenn Körper aufgeben und Kranksein zur Vollzeitbeschäftigung wird: Sebastian, Anja und Veit suchen nach Wegen aus Isolation und Ohnmacht. Sie erzählen von Schmerz und Verzweiflung, aber auch von Kreativität und Widerstandskraft. Wie entsteht Gemeinschaft, wenn das Leben stillsteht? Und was bedeutet Selbstbestimmung, wenn der eigene Körper Grenzen setzt?
Eine Sendung über Mut, Kunst und die Frage, wie Zusammenhalt in Krankheit neu erfunden werden kann. 

Long Covid - und jetzt?! (2/4)
Episode 2: Suizid, Kunst und Selbstbestimmung
Von Sebastian Meissner
Deutschlandfunk 2025

Regie: der Autor
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp

Wiederholung am 30.12.2025, Deutschlandfunk Kultur

Sebastian Meissner, geboren 1969 in Częstochowa (PL), studierte Pädagogik und Soziologie. Er schreibt Features und Hörspiele, ist Regisseur und Komponist, realisiert Bühnenproduktionen, Filmsoundtracks und Klanginstallationen. Radiostücke u.a.: „Vodou-Ikone – Die schwarze Madonna von Częstochowa zwischen Polen und Haiti“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2017), „Ukropolis“ (WDR 2023), “Vater Unser - Otto Muehl und der Umgang mit Täterkunst” (2023). 

