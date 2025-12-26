2: Long Covid – und jetzt?!

Long Covid - und jetzt?! (2/4)
Episode 2: Suizid, Kunst und Selbstbestimmung
Von Sebastian Meissner
Deutschlandfunk 2025
Regie: der Autor
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Wiederholung am 30.12.2025, Deutschlandfunk Kultur
LONG COVID: Schlecht schlafen und ständig müde sein zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Suizid, Kunst und Selbstbestimmung
33:04 Minuten
Sebastian lebt mit ME/CFS – einer Krankheit, die viele als Long Covid kennen und gegen die bislang kaum etwas hilft.
Wenn Körper aufgeben und Kranksein zur Vollzeitbeschäftigung wird: Sebastian, Anja und Veit suchen nach Wegen aus Isolation und Ohnmacht. Sie erzählen von Schmerz und Verzweiflung, aber auch von Kreativität und Widerstandskraft. Wie entsteht Gemeinschaft, wenn das Leben stillsteht? Und was bedeutet Selbstbestimmung, wenn der eigene Körper Grenzen setzt?
Eine Sendung über Mut, Kunst und die Frage, wie Zusammenhalt in Krankheit neu erfunden werden kann.
Sebastian Meissner, geboren 1969 in Częstochowa (PL), studierte Pädagogik und Soziologie. Er schreibt Features und Hörspiele, ist Regisseur und Komponist, realisiert Bühnenproduktionen, Filmsoundtracks und Klanginstallationen. Radiostücke u.a.: „Vodou-Ikone – Die schwarze Madonna von Częstochowa zwischen Polen und Haiti“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2017), „Ukropolis“ (WDR 2023), “Vater Unser - Otto Muehl und der Umgang mit Täterkunst” (2023).