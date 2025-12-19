1: Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?!

Eine Woche Mutter, eine Woche frei – das Wechselmodell klingt modern, fühlt sich für Filmemacherin Julia Keller aber an wie ein Doppelleben. Für drei Monate leben die Kinder jetzt beim Vater. Endlich Zeit zum Schreiben, endlich Zeit für sie selbst. Nur: Wer ist man, wenn niemand „Mama“ ruft?

Auf einer menschenleeren Insel in Schweden stellt sich Julia ihrer Angst vor Stille und Einsamkeit, Eifersucht inklusive. Weil die Kinder begeistert berichten: Wir haben mit Papa Delfine gesehen. Sie hat viele Projekte in der pipeline, aber ausgerechnet jetzt geht keines voran, das ZDF kürzt Aufträge, im kommenden Jahr verliert sie ihre Versicherung. Julia hat sich selbst eine deadline gesetzt: Bis zum 15. Dezember muss etwas gelingen, sonst ist der Traum vom Film vorbei. Privat bleibt das schlechte Gewissen: Julia vermisst ihre Kinder – und die Version von sich, die sie einmal war.