Das Kind zieht aus - und jetzt?!

Mariola Brillowska, geboren 1961 in Sopot, Polen und dort aufgewachsen, ist eine polnisch-deutsche Künstlerin, Schriftstellerin und Autorenfilmerin. 2005−2013 lehrte sie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main. Sie gewann u.a. den ARD PiNball (2014), den Deutschen Kurzfilmpreis Goldene Lola (2017) und den Preis der deutschen Filmkritik (2019). Mit ihrem Kurzfilm „Black Wave (Schwarze Welle)“ erreichte sie 2019 die Vorauswahl der Nominierungen für den Kurzfilm-Oscar. Derzeit verfilmt sie ihre letzte Kurzhöspielserie "Radio Tele Funke", deren 50 Folgen in der Dlf Audiothek zu hören sind.