2: Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?!

Julia Keller, geboren 1980 in Erding, lebt in Köln. Sie ist Filmemacherin und Autorin, studierte Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wurde ausgezeichnet u.a. mit dem Förderpreis Schnitt des Deutschen Kamerapreises und dem Orka Award 2024 für ihren Kinderfilm “Lampie”, nahm an internationalen Writers’ Labs und Förderprogrammen teil – darunter dem audience:first lab, dem European Writers Desk und The OWL Athens. Sie arbeitet an filmischen Stoffen zwischen Intimität und Systemkritik – immer auf der Suche nach Geschichten, in denen das Persönliche politisch wird.