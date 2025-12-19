2: Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?!

Absagen, Neuorientierung und gute Freunde

30:21 Minuten
Skizze einer Person, die sich auf Zehenspitzen vornüberbeugt, man sieht nur die Turnschuhe und den Kopf
Wechselmodell: Freiheit und Vermissen zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Julia Keller |
Audio herunterladen
Wenn die Kinder beim Vater sind, hat Julia Keller endlich Zeit für sich – und merkt, dass genau das das Problem ist.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
In Athen will Julia beruflich richtig durchstarten – doch nichts klappt. Eine Absage folgt der nächsten. Sinnkrise trifft auf Existenzkrise: Wohin, wenn man zwanzig Jahre lang alles auf eine Karte (Film) gesetzt hat? Ihre Filmfreundin Elke animiert sie zum Weitermachen, mit ihrem Schauspielfreund Julian feiert sie derweil die Absagen des letzten Jahres – und beginnt gleichzeitig, ernsthaft über einen Ausstieg aus der Branche nachzudenken.  
Mit ihrer Gartenpartnerin Helene stellt sie beim Karottenausgraben fest, dass es noch keine Vorbilder für die Geburtstagspartys von Patchwork-Achtzigjährigen gibt – und fragt sich, ob es wirklich so schlimm wäre, später mit dem Rollator zwischen Hochbeet und langer Freundetafel zu landen, statt bei der goldenen Hochzeit im Reihenhaus. 

Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?! (2/2)
Absagen. Neuorientierung und gute Freunde 
Von Julia Keller
Deutschlandfunk 2025

Regie: die Autorin
Ton und Technik: Hendrik Manook
Redaktion: Tina Klopp

Wiederholung am 23.12.2025, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Julia Keller, geboren 1980 in Erding, lebt in Köln. Sie ist Filmemacherin und Autorin, studierte Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wurde ausgezeichnet u.a. mit dem Förderpreis Schnitt des Deutschen Kamerapreises und dem Orka Award 2024 für ihren Kinderfilm “Lampie”, nahm an internationalen Writers’ Labs und Förderprogrammen teil – darunter dem audience:first lab, dem European Writers Desk und The OWL Athens. Sie arbeitet an filmischen Stoffen zwischen Intimität und Systemkritik – immer auf der Suche nach Geschichten, in denen das Persönliche politisch wird. 

Alle Folgen
Zur Startseite