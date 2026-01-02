4: Das Kind zieht aus - und jetzt?!

Ihre Kunstkarriere scheiterte an prüden Galeristen, jetzt plant sie ein Comeback für ihre Performance Porno-Karaoke. Zwischen der Realität in Hamburg und der Fantasie von einer Rückkehr nach Polen sucht sie nach Struktur. "Ich fühle mich wie eine Studentin", sagt sie zuversichtlich. Trotz der Orientierungslosigkeit bleibt sie kampflustig: "Ich komme trotzdem durch!"