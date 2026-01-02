4: Das Kind zieht aus - und jetzt?!

Ursendung
Das Kind zieht aus - und jetzt?! (4/4)
Reparatur-Stau, Strukturlosigkeit und Performance-Kunst
Von Mariola Brillowska
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Länge: 29'12
Deutschlandfunk 2025
Empty nest: Abschied und Neuanfang zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
38 Jahre lang Mutter, jetzt Studentin des eigenen Lebens: Mariola Brillowska kämpft sich durch eine neue Lebensphase.
Ihre Kunstkarriere scheiterte an prüden Galeristen, jetzt plant sie ein Comeback für ihre Performance Porno-Karaoke. Zwischen der Realität in Hamburg und der Fantasie von einer Rückkehr nach Polen sucht sie nach Struktur. "Ich fühle mich wie eine Studentin", sagt sie zuversichtlich. Trotz der Orientierungslosigkeit bleibt sie kampflustig: "Ich komme trotzdem durch!"
Mariola Brillowska, aufgewachsen in Polen, lebt in Deutschland seit sie 20 ist. Sie studierte Freie Kunst in Hamburg; war Kunstprofessorin an der HfG Offenbach/Main, schrieb den Roman „Hausverbot“ und gewann u.a. den Deutschen Kurzfilmpreis, den Preis der Hörspielkritik sowie den Zonta Award der Kurzfilmtage Oberhausen 2024.