1: Long Covid - und jetzt?!

Long Covid - und jetzt?! (1/4)
Episode 1: Dauerschmerzen, Brain Fog und Papierkrieg
Von Sebastian Meissner
Regie: der Autor
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
Wiederholung am 30.12.2025, Deutschlandfunk Kultur
Dauerschmerzen, Brain Fog und Papierkrieg
22:32 Minuten
Sebastian lebt mit ME/CFS – einer Krankheit, die viele als Long Covid kennen und gegen die bislang kaum etwas hilft.
Sebastian und seine Freunde Anja und Veit sind an ME/CFS erkrankt – einer Krankheit, die lange vor der Pandemie existierte, aber erst unter dem Begriff Long Covid mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekam.
Sie öffnen uns die Tür zu einem Leben, das nach dem Ausbruch der Krankheit nie wieder normal wurde. Zwischen Arztmarathon und Sofadasein kämpfen sie um Sichtbarkeit und Selbstbestimmung. Rollator-Shopping, Verschwörungstheorien am Weihnachtstisch, Kunst-Performances auf Liegebaren – ihr Alltag pendelt zwischen Erschöpfung, Wut und Trotz. Ein Blick in ein Leben mit einer Krankheit, die kaum jemand versteht, aber die Millionen betrifft.
Sebastian Meissner, geboren 1969 in Częstochowa (PL), studierte Pädagogik und Soziologie. Er schreibt Features und Hörspiele, ist Regisseur und Komponist, realisiert Bühnenproduktionen, Filmsoundtracks und Klanginstallationen. Radiostücke u.a.: „Vodou-Ikone – Die schwarze Madonna von Częstochowa zwischen Polen und Haiti“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2017), „Ukropolis“ (WDR 2023), “Vater Unser - Otto Muehl und der Umgang mit Täterkunst” (2023).