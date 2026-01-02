3: Das Kind zieht aus - und jetzt?!

Es herrscht Chaos: 38 Jahre Mutterschaft sind vorbei, nach Auszug der jüngsten Tochter muss Mariola jetzt erst mal die Wohnung entrümpeln, Zimmer umbauen und untervermieten. Dabei sitzt ihr das Finanzamt im Nacken - und die Aussicht auf eine mickrige Rente. Ihre Kunstkarriere scheiterte an prüden Galeristen, jetzt plant sie ein Comeback für ihre Performance Porno-Karaoke.