Das Kind zieht aus - und jetzt?! (3/4)
Empty nest, Steuererklärung und Entrümpelung
Von Mariola Brillowska
Deutschlandfunk 2025
Länge: 26'11
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Wiederholung am 06.01.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
3: Das Kind zieht aus - und jetzt?!
Empty nest: Abschied und Neuanfang zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Empty nest, Steuererklärung und Entrümpelung
26:11 Minuten
38 Jahre lang Mutter, jetzt Studentin des eigenen Lebens: Mariola Brillowska kämpft sich durch eine neue Lebensphase.
Es herrscht Chaos: 38 Jahre Mutterschaft sind vorbei, nach Auszug der jüngsten Tochter muss Mariola jetzt erst mal die Wohnung entrümpeln, Zimmer umbauen und untervermieten. Dabei sitzt ihr das Finanzamt im Nacken - und die Aussicht auf eine mickrige Rente. Ihre Kunstkarriere scheiterte an prüden Galeristen, jetzt plant sie ein Comeback für ihre Performance Porno-Karaoke.
Zwischen der Realität in Hamburg und der Fantasie von einer Rückkehr nach Polen sucht sie nach Struktur. "Ich fühle mich wie eine Studentin", sagt sie zuversichtlich. Trotz der Orientierungslosigkeit bleibt sie kampflustig: "Ich komme trotzdem durch!"
Mariola Brillowska, aufgewachsen in Polen, lebt in Deutschland seit sie 20 ist. Sie studierte Freie Kunst in Hamburg; war Kunstprofessorin an der HfG Offenbach/Main, schrieb den Roman „Hausverbot“ und gewann u.a. den Deutschen Kurzfilmpreis, den Preis der Hörspielkritik sowie den Zonta Award der Kurzfilmtage Oberhausen 2024.