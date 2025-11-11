Heimgesucht
Rückkehr ins Kinderkurheim Johannaberg
Von Silas Degen Mit: Michaela Allendorf, Hendrik Massute, Elisabeth Degen, Werner Wilkening, Ulrike von Gawlowski & Milo Eisenblätter
Psychologische Begleitung: Sibylle Schuchardt
Tongestaltung: Leon Fiedler
Musik: Max van Dusen
Buch & Regie: Silas Degen
Redaktion: Jenny Marrenbach
Rückkehr ins Kinderkurheim Johannaberg
Ehemalige Heimkinder verarbeiten ihre Erinnerungen an die Zeit in Johannaberg zu Szenen - hier beim "Wassertreten"
© © Léa Morelli
Heimgesucht
43:53 Minuten
Im Kinderkurheim Johannaberg bei Detmold mussten Verschickungskinder Heimweh, Angst und Gewalt erleben. Jahrzehnte später macht sich eine Gruppe von Zeitzeug*innen auf die Reise. Am Ort des Geschehens verarbeiten sie ihre Erinnerungen zu Szenen.
In der Nachkriegszeit wurden Millionen Kinder zu sechswöchigen Kuren verschickt, um sich zu erholen. Doch viele erlebten Heimweh, Angst und Gewalt. So auch im DRK-Kinderkurheim Johannaberg bei Detmold am Rande des Teutoburger Waldes.
Jahrzehnte später steigt eine Gruppe von Zeitzeug*innen abermals in den Zug und macht sich auf die Reise. Eine Woche ziehen sie in das mittlerweile leerstehende und verfallene Gebäude. Am Ort des Geschehens verarbeiten sie ihre Kindheitserinnerungen zu Szenen - und erwecken das Heim wieder zum Leben. Das Feature basiert auf Silas Degens gleichnamigen Dokumentarfilm, der während seines Studiums an der Filmuniversität Babelsberg entstand.
Heimgesucht
Deutschlandfunk mit Unterstützung der Filmuniversität Babelsberg, 2025.
Silas Degen wuchs in Bad Salzdetfurth unweit eines mittlerweile abgerissenen Kinderkurheimes auf und begann zu recherchieren, als er vom Leid der Kinder erfuhr. Sein Weg begann beim Hörfunk mit der Realisierung von Hörspielen und Features, bevor ihn das Studium des Drehbuchschreibens an die Filmuniversität Babelsberg zog. Seine Kunstprojekte spielen mit der Grenze zwischen Realität und Fiktion.