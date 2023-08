Reihe: 18 Plus!

Leiharbeiterin Seda sortiert nachts Teile bei Audi in Ingolstadt: acht Stunden mit wenigen Minuten Zigarettenpause. Seda macht ihre Arbeit gut; sie baut gerne Autos. Trotzdem verliert sie in der Autokrise als eine der Ersten ihren Job. Sie träumt von einem festen Arbeitsvertrag, um sich endlich einen Mercedes kaufen zu können. Dafür macht sie sogar einen Staplerschein, wie das Arbeitsamt ihr rät. Doch schon heute fahren die Stapler auch ohne Fahrerinnen. Wird sich Seda trotzdem ihren Mercedes leisten können?

Auch Eva sieht ihren Job langfristig verschwinden. Sie ist Headhunterin für Audi und rekrutiert hoch bezahlte Ingenieure für die weltweite Automatisierung. Sie hat genug Geld, um gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Eva hat ihr Leben optimiert – aber kaum Zeit für ihr Privatleben. Für ihre Beziehung ist sie extra von München nach Amsterdam gezogen. Ihre Freundin will in der Karibik leben und Kinder haben. Doch wird Eva dafür ihren Job aufgeben?