Arbeitswelt im Wandel

„Hier lagen Dinge, die wogen Tonnen!“ Der Maschinenbau prägte Magdeburg bis in die 1990er Jahre. „Was Volkswagen für Wolfsburg ist, war SKET für Magdeburg“. Nach der Wiedervereinigung wurde auch das identitätsstiftende Schwermaschinenbau-Kombinat „Ernst Thälmann“ (SKET) in kleinere Betriebe aufgeteilt oder abgewickelt. Manche Werkshallen wurden saniert, viele abgerissen, andere verfielen. Seit einiger Zeit siedeln sich auf dem Gelände neue Firmen an, etwa die weltweit vernetzte regiocom, deren Produkte wie „Business Process Outsourcing“ oder „IT-Services“ in der analogen Welt nicht sichtbar sind.

Das Hörspiel ruft Zeitzeugen auf und lädt ein, dem Wandel der Arbeitswelt nachzuspüren. Es vollzieht Hannah Arendts Idee der „menschlichen Bedingtheit“ nach, die mit einer geplanten Mega-Chip-Fabrik eine weitere Transformation erfährt: „… our engineers place billions of tiny switches into an area no larger than a fingernail.“ („Auf der Fläche eines Fingernagels bringen unsere Ingenieure Milliarden winziger Schalter unter.“)