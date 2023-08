Marcel Rabe ist 1978 geboren. Er hat in Dresden und Washington D.C. Literaturwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert. Seine Interessen- und Forschungsschwerpunkte sind Architekturgeschichte und Stadtentwicklung, das Verhältnis von Kunst und Politik, Erinnerungskulturen, Strukturwandel der Arbeit, arabischer und postsowjetischer Raum, New Journalism. Der Autor lebt und arbeitet in Leipzig.



Manuel Waltz, Jahrgang 1978, lebt und arbeitet als freier Journalist in Leipzig. Er widmet sich dort vor allem Umwelt- und Energiethemen und den Geschichten vor seiner Haustüre, was sich glücklicherweise manchmal überschneidet, insbesondere bei der Braunkohle. Er arbeitet hauptsächlich für das Radio, vor allem für den Deutschlandfunk und den SWR.