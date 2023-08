Klangkunst: Arbeit auf dem Land

Sam Auinger, geboren 1956 in Linz, ist Klangkünstler und Komponist. Künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Stadtplanung, Architektur, Sinneswahrnehmung und Sound. Von 2008 bis 2012 war er Professor im Studiengang Sound Studies an der Universität der Künste, Berlin. 2012 erhielt er zusammen mit Bruce Odland (als O+A) eine lobende Erwähnung beim Prix Ars Electronica. Im Jahr 2017 war er Gastdozent am MIT in Massachusetts.